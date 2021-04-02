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Tayvan’da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40’tan fazla yaralı

02.04.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan’ın Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.Tayvan’da meydana gelen tren kazası faciaya neden oldu.

Tayvan’da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40’tan fazla yaralı

Tayvan’ın Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.
Tayvan’da meydana gelen tren kazası faciaya neden oldu. Toplam 350 yolcu ile Taitung bölgesine seyir halindeki 8 vagonlu bir trenin Hualien’in kuzeyindeki tünel girişinde raydan çıktığı bildirildi. Yerel saatle 09.28’de meydana gelen kazanın ardından trenin bazı vagonları tünelin girişine çarparken, tünel dışında kalan vagonların ise devrildiği aktarıldı. Yerel kaynaklar 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 40’tan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Trenin ilk 4 vagonundan 80-100 kişinin tahliye edildiği, 5. ile 8. vagonlar arasında büyük hasar oluştuğu için kurtarma çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İlk değil
2018’de meydana gelen ve Tayvan’daki en büyük demiryolu facialarından biri olarak kayıtlara geçen kazada 18 kişi ölmüş, 175 kişi de yaralanmıştı.

Tayvan’da tren raydan çıktı: 36 ölü, 40’tan fazla yaralı

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