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Tayvan’da tren raydan çıktı: En az 48 ölü

02.04.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan’ın doğusunda meydana gelen tren kazasında en az 48 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan’da tren raydan çıktı: En az 48 ölü

Trenin bir kamyona çarparak raydan çıktığı belirtiliyor.Tayvan'da meydana gelen tren kazasında en az 48 yolcunun hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, makinistin de hayatını kaybedenler arasında olduğu, trende çok sayıda turistin ve geleneksel Qingming Festivali için evlerine gidenlerin de bulunduğu kaydedildi.

Tayvan basınında yer alan haberlerde, trenin bir kamyona çarparak raydan çıktığı belirtildi. Yakınlardaki bir inşaat çalışmasında kullanılan ve kaza anında sürücüsünün içinde bulunmadığı belirtilen kamyonun el freninin çekilmemesi sonucu tren raylarına kaydığı tahmin ediliyor.

Tayvan Ulaştırma Bakanı, trende yaklaşık 490 yolcunun bulunduğunu belirtirken, aşırı kalabalık olan trende ayakta seyahat eden çok sayıda yolcunun da olduğu kaydedildi.

Kazanın ülkede yaklaşık 40 yıldır görülen en ölümcül tren kazası olduğu belirtiliyor. Tayvan'da 2018 yılında yaşanan son büyük tren kazasında, ülkenin kuzeyinde bir trenin raydan çıkması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmiş, 175 kişi de yaralanmıştı. 1981'de ve 1991'de meydana gelen diğer kazaların her birinde de 30 kişi ölmüştü.

rtr /SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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