HABER

Tayvan'da yerel seçimle birlikte referandum da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Ülkede, gelecek ay yerel seçimlerle birlikte 9 ayrı sorunun oylanacağı referanduma gidilecek

Tayvan'da, gelecek ay yerel seçimlere ek olarak 9 ayrı sorunun oylanacağı referandum yapılacak.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Tayvan Merkez Seçim Komisyonu 24 Kasım'da yapılacak yerel idare seçimlerinde seçmenlere sunulmak üzere iki referandum sorusuna daha onay verdi. Böylece referandumda seçmenlere yöneltilecek soruların sayısı 9 oldu.

Referandum sorularından ilki Tayvan'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na "Çin Taipeisi" adı yerine "Tayvan" adı altında girip girmemesiyle ilgili olacak.

Hükümetin enerji politikasına, hava kirliliği kontrolüne, Japonya'nın Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'ndeki patlamadan etkilenen yerlerden tarım ürünü ithalatının yasaklanmasına dair sorular da halka yöneltilecek.

Öte yandan, eş cinsel evliliklerle ilgili 3 aleyhte ve 2 lehte girişime dair sorular referandumda oylanacak.

Yerel seçimlerde büyük kent, kent, ilçe belediye başkanları, meclisleri ve başsavcıları ile köy ve mezra yöneticileri seçilecek.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Suudi Başkonsolosu önünde hareketlilik (2)Suudi Başkonsolosu önünde hareketlilik (2)
Ek fotoğraflar// Metrobüs kaza yaptı; seferler durduEk fotoğraflar// Metrobüs kaza yaptı; seferler durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merkezi Seçim Komisyonu (CEC) referandum seçim Tayvan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

Doğumhanede büyük skandal! Yeni doğan bebeği yaktılar!

Doğumhanede büyük skandal! Yeni doğan bebeği yaktılar!

Uzman jandarmalarla ilgili yeni gelişme! 9 maddelik teklif Meclis gündeminde!

Uzman jandarmalarla ilgili yeni gelişme! 9 maddelik teklif Meclis gündeminde!

Okmeydanı'nda metrobüs kaza yaptı! Seferler durdu

Okmeydanı'nda metrobüs kaza yaptı! Seferler durdu

İstanbul Sancaktepe'de banka soygunu!

İstanbul Sancaktepe'de banka soygunu!

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.