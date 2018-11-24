Tayvan'da yerel seçimler istifa getirdi

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, yerel seçimlerde hezimete uğrayan iktidardaki Demokrat İlerici Parti'nin (DPP) yöneticiliğinden istifa etti.

Kyodo'nun haberine göre, Tsai Ing-wen, yerel seçimlerin ilk sonuçlarının, DPP'nin muhalefetteki Milliyetçi Parti karşısında hezimete uğradığını göstermesinin ardından parti yöneticiliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Tayvan lideri, "Çabalarımız yeterli olmadı, destekçilerimizi hayal kırıklığına uğrattık." ifadesini kullandı.

Tayvan'da halk, 22 kentin il ve ilçe belediye başkanlarını belirlemek üzere sandık başına gitmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre DPP, 20 yıldır belediye başkanlığını elinde tuttuğu liman şehri Kaohsiung başta olmak üzere çok sayıda şehri rakibi milliyetçilere kaptırdı.

Seçimler 2016 yılında göreve gelen Tsai için sınav niteliğinde görülüyordu. Tsai ve hükümeti, Tayvan'ın Çin'in parçası olduğuna dair iddiasına mesafeli durması ve bağımsızlık yanlısı eğilimleri nedeniyle Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti.

Tsai, iki yıllık iktidarı boyunca Tayvan'ın fiilen bağımsız statüsünü onaylarken, resmi bağımsızlık ilan edilmesine dair çağrılara karşılık vermemişti.

Çin anakarasında Mao Zedong liderliğindeki komünistlerle yaptıkları iç savaşı kaybettikten sonra Tayvan'a sığınan Çan Kay Şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi mensupları, 1980'lere kadar adada yönetimi elinde tutmuştu. Adanın yerlileri ancak 1980'lerden sonra yerleşen çok partili sistem içinde DPP çevresinde siyasette etkili olmaya başlamıştı.

