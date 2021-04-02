HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 34 ölü

Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 34 ölü

02.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde yaklaşık 350 yolcu taşıyan bir trenin tünelde raydan çıkması sonucu en az 34 kişi öldü. 72 yolcunun vagonlarda mahsur kaldığı belirtiliyor.

Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 34 ölü

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde yaklaşık 350 yolcu taşıyan bir trenin tünelde raydan çıkması sonucu en az 34 kişi öldü. 72 yolcunun vagonlarda mahsur kaldığı belirtiliyor.

Tayvanlı yetkililer, kurtarma ekiplerinin tünelde ağır hasar gören dört vagondaki yolculara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Başkent Taipei'den Taitung kentine giden sekiz vagonlu trenin yerel saatle sabah 09.00'da raydan çıktığı belirtiliyor.

Yerel medya kazanın rayların üzerine bir bakım aracının düşmesi sonucu meydana geldiğini duyurdu.

'Camları kırıp tavana çıktık'

İnternette paylaşılan fotoğraf ve videolarda hasar görmeyen vagondaki yolcuların eşyalarıyla raylar üzerinde yürüdükleri görülüyor.

UDN gazetesine konuşan bir kadın yolcu, "Bir anda sarsıldık ve kendimi yerde buldum. Dışarı çıkabilmek için vagonun camlarını kırıp tavana çıktık" dedi.

Tayvan

Trendekilerin çoğunun Qingming Festivali'nde yakınlarının mezarlarını ziyarete giden yolcular olduğu belirtiliyor.

Bunun, şimdiye kadar Tayvan'da meydana gelen en büyük kazalardan biri olduğu belirtiliyor.

2018'de bir trenin raydan çıkması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.

1991'de de iki trenin çarpışması sonucu 30 kişi ölmüş, 112 kişi yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Ülkede feci kaza! En az 36 ölü, 72 yaralıÜlkede feci kaza! En az 36 ölü, 72 yaralı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

1,6 milyar dolarlık tatil köyü hayalet kasabaya döndü, TikTok'ta viral oldu!

1,6 milyar dolarlık tatil köyü hayalet kasabaya döndü

Gündüz kumarhanede çalışıyor, boş zamanında kayalara tırmanıyor: ''Sanat yapıyorum''

Boş zamanında kayalara tırmanıyor: ''Sanat yapıyorum''

Son Dakika: Tayvan'da tren raydan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkede feci kaza! En az 36 ölü, 72 yaralı

Yorgun düştü! Polisin evine soyguna giren hırsız sızıp kaldı

Hırsız yorgun düştü, yorganın altına girip mışıl mışıl uyudu

Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine açtığı davayı kazandı

İnsan kanı kullanılmıştı! 'Şeytan Ayakkabıları'yla ilgili flaş gelişme

ABD: İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir

ABD: İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.