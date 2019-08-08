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Tayvan’daki deprem korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Tayvan’ın kuzeydoğu kıyısında meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem korkuttu.Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, Tayvan’ın kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Tayvan’daki deprem korkuttu

Tayvan’ın kuzeydoğu kıyısında meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem korkuttu.
Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, Tayvan’ın kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Tayvan’ın merkezinden 16 kilometre uzaklıkta ve yerin 30 kilometre altında meydana geldi. Depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Depremin şiddeti ise kameraya yansıyan görüntülerde ortaya çıktı. Korkutan depremde asansörde kalan bir kişi panik yaşarken, ekipler tarafından asansörden çıkarıldı.

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