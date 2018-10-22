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Tayvan'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 08:18 | Son Güncelleme

Kazada ölenlerin sayısı 18'e, yaralananların sayısı 187'ye çıktı - Tayvan lideri Tsai Ing-wen kaza mahallini ziyaret ederek kazazedelerin yakınlarına başsağlığı diledi

PEKİN (AA) - Tayvan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 187'ye çıktığı bildirildi.

Tayvan'ın resmi haber ajansı Focus Taiwan'ın haberine göre, dün Yeni Taipei kentinden Taitung kentine giderken bölgenin kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada, ölü sayısı 18'e, yaralı sayısı da 187'ye yükseldi.

Tayvan Demiryolu İdaresince işletilen Puyuma Ekspress'e ait 8 vagonlu trenin 5 vagonunun da ters döndüğü kaza sırasında, trende 366 yolcunun bulunduğu açıklandı.

Sağlık görevlilerinin ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları bugün de devam ederken, kaza sonrası enkazın bir kısmının temizlendiği ifade edildi.

Öte yandan kazadan dolayı 19 bin 650 yolcunun ulaşımının etkilendiği ve tren hizmetinin sağlanamadığı yerlerde otobüslerle ulaşımın yapıldığı ifade edildi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, kaza mahallini ziyaret ederek, kazazedelerin ailelerine başsağlığı diledi. Tsai ayrıca, kazanın nedeninin bir an önce belirlenmesini beklediklerini kaydederek, yetkililere demiryolunun zarar gören yerlerinin hızlıca tamir edilmesi talimatını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan tren kazası

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