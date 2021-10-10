Tayvan’dan ‘‘Boyun Eğmeyeceğiz’’ Mesajı

Çin ve Tayvan arasında gerilim artarken, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, adanın ulusal bayramında yaptığı konuşmada Tayvan’ın Çin’le barış içinde birleşmesi mesajı veren Pekin’e sert yanıt verdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in açıklamasının ardından Pazar günü verdiği yanıtta Tsai Ing-wen, Çin’in özgürlük ya da demokrasi sunmayan yolunu kabul etmeye zorlanmamak için adanın savunmasını güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü doğrudan güç kullanımından söz etmeden Tayvan’la barış içinde birleşme sözü vermişti.

Tayvan’ın Ulusal Günü’nde düzenlenen törende halka seslenen Tsai, Tayvan halkının baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi.

Silahlı güçler Tsai’nin başkanlık ettiği Ulusal Gün’ün önemli bir parçasını oluşturuyordu. Başkanlık sarayının üstünden askeri jetler uçtu, aralarında füze atarların da olduğu diğer askeri ekipman da tören sırasında sergilendi.​

‘‘Savunmayı güçlendirmeye devam edeceğiz’’

Tsai, ‘‘Kimsenin bizi Çin’in sunduğu yolu seçmeye zorlamaması için ulusal savunmamızı ve kendimizi savunma kararlılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Tayvan lideri ‘‘Çin’in sunduğu yol Tayvan için ne özgür ve demokratik bir yaşam tarzı sağlıyor ne de 23 milyonluk halkın egemenliğini tanıyor’’ diye konuştu.

Çin, Hong Kong’ta uyguladığı bir ülke iki sistem modelini Tayvan için de istiyor. Ancak Tayvan, özellikle Çin’in eski İngiliz kolonisi Hong Kong’da baskıyı arttırmasının ardından bunu reddediyor.

Tsai konuşmasında Çin’le denklik temelinde görüşme yürütme teklifini de yineledi.

‘‘Açıklama çatışmayı kışkırtıyor’’

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi’nden Tayvan liderinin açıklamasına yanıt gecikmedi. Tsai’nin sözlerinin çatışmayı kışkırttığı ve gerçekleri çarpıttığı belirtilen açıklamada ‘‘Tayvan'ın bağımsızlığı arayışının diyalog kapısını kapattığı’’ kaydedildi.

Tayvan hükümetini tanımayan Pekin, Tsai ile anlaşmayı reddediyor ve onu Tayvan’ın Çin’in parçası olduğunu kabul etmeyi reddeden bir ayrılıkçı olarak görüyor.

Tayvan ise adanın bağımsız olduğunu savunuyor ve egemenliğini ya da özgürlüğünü korumaktan taviz vermeyeceğini söylüyor.

Tsai, Tayvan’ın durumunun geçmiş 72 yılda olduğundan çok daha karmaşık ve değişken olduğu uyarısında bulundu, Çin’in Tayvan’ın hava güvenlik sahasını ihlal eden rutin askeri varlığının ulusal güvenlik ve hava güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

Tayvan, savunma ve caydırıcılık kapasitesini arttırmak için bir askeri modernizasyon programına öncülük ediyor. Program Tayvan’ın kendi denizaltılarını ve uzun menzilli füzelerini üretmesini içeriyor.

