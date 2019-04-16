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Tayvan'dan Çin'e "askeri tahakküm" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: - "(Çin ordusuna ait uzun mesafe bombardıman uçaklarının Tayvan hava sahası yakınında uçması) Bu eylemler bizi korkutmuyor, yalnızca kararlılığımızı artırıyor" - Çin Devlet Konseyi Tayvan İlişkileri Dairesi Sözcüsü Ma Şiaoguang: - "PLA'nın askeri tatbikatı, Tayvan Boğazı'nda ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumayı, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı sağlamayı, her iki yakadaki insanların çıkarlarını güvence altına almayı amaçlayan rutin bir faaliyettir"

TAİPEİ (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, egemenlik ihtilafı yaşadıkları Çin'i askeri yolla tahakküm kurmaya çalışmakla suçladı.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, başkent Taipei'deki İndo-Pasifik güvenlik forumunda konuşan Tsai, Çin Halk Ordusuna (PLA) ait savaş uçakları ve gemilerinin Tayvan kara suları ve hava sahası çevresindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirterek Çin'in bu yolla kendileri üzerinde askeri baskı kurmaya çalıştığını savundu.

PLA'ya ait uzun mesafe bombardıman uçaklarının Filipinler ile düzenlenen ortak askeri tatbikat kapsamında dün Tayvan ile Filipinler'i ayıran Bashi Kanalı üzerinde uçtuğunu ifade eden Tsai, "Bu eylemler bizi korkutmuyor, yalnızca kararlılığımızı artırıyor. Silahlı kuvvetlerimizin, Tayvan'ı koruyacak ve geleceğimiz üzerinde tahakküm çabalarına karşı koyacak direnci, kapasitesi ve kararlılığı mevcuttur." dedi.

Tsai, ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden bu yana üç kez Tayvan'a silah satışına onay veren ve F-16 savaş uçağı filosunu geliştirmek için donanım ve eğitim desteği sağlayan ABD yönetimine teşekkür etti.

- Çin tarafından yanıt: "Tatbikat rutin faaliyettir"

Öte yandan Çin tarafı Tsai'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İlişkileri Dairesi Sözcüsü Ma Şiaoguang, "PLA'nın askeri tatbikatı, Tayvan Boğazı'nda ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumayı, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı sağlamayı, her iki yakadaki insanların çıkarlarını güvence altına almayı amaçlayan rutin bir faaliyettir." dedi. Ma, "Demokratik İlerici Parti (DPP) yönetiminin Boğaz'ın iki yakası arasında cepheleşmeyi tahrik etmeye ve karşılıklı ilişkileri, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik girişimleri başarısız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912’de kurulan “Çin Cumhuriyeti” iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak “milliyetçi Çin” olarak da adlandırdıkları Tayvan’ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

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çin Tayvan Tayvan lideri Tsai Ing-wen

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