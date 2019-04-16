TAİPEİ (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, egemenlik ihtilafı yaşadıkları Çin'i askeri yolla tahakküm kurmaya çalışmakla suçladı.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, başkent Taipei'deki İndo-Pasifik güvenlik forumunda konuşan Tsai, Çin Halk Ordusuna (PLA) ait savaş uçakları ve gemilerinin Tayvan kara suları ve hava sahası çevresindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirterek Çin'in bu yolla kendileri üzerinde askeri baskı kurmaya çalıştığını savundu.

PLA'ya ait uzun mesafe bombardıman uçaklarının Filipinler ile düzenlenen ortak askeri tatbikat kapsamında dün Tayvan ile Filipinler'i ayıran Bashi Kanalı üzerinde uçtuğunu ifade eden Tsai, "Bu eylemler bizi korkutmuyor, yalnızca kararlılığımızı artırıyor. Silahlı kuvvetlerimizin, Tayvan'ı koruyacak ve geleceğimiz üzerinde tahakküm çabalarına karşı koyacak direnci, kapasitesi ve kararlılığı mevcuttur." dedi.

Tsai, ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden bu yana üç kez Tayvan'a silah satışına onay veren ve F-16 savaş uçağı filosunu geliştirmek için donanım ve eğitim desteği sağlayan ABD yönetimine teşekkür etti.