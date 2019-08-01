Tayvan'dan Çin'in bireysel seyahat kısıtlaması kararına eleştiri

TAİPEİ (AA) - Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Pekin yönetimini, vatandaşlarının özgürlük ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir ülkede bulunma deneyimini yaşamasını engellemeye çalışmakla suçladı.

Wu, Çin'in 47 şehrinden Tayvan'a yapılacak bireysel seyahatlerin geçici olarak durdurulması kararını eleştirerek konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Çin'in kendi vatandaşlarına seyahat engeli koymasının çok üzücü olduğunu belirten Wu, "Özgürlük ve hoşgörüye günlük hayatta yer verilen bir ülke deneyimini yaşamak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara izin verilmelidir. Korkacak ne var?" ifadesini kullandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın ofisinden yapılan açıklamada da kararın, Çin ve Tayvan arasında devam eden sorunları daha artıracağına işaret edildi.

Öte yandan, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisi ve Çin yanlısı ana muhalefet Ulusal Partinin seyahat kısıtlaması kararına tepki gösterdiği kaydedildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Tayvan ile ilişkilerinin mevcut durumu nedeniyle Çin'in 47 şehrinden, Tayvan'a yapılacak bireysel seyahatlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.