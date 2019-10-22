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Tayvan'dan karar değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Tayvan Anakara İlişkileri Konseyi Başkan Yardımcısı Chiu Chui-cheng, Hong Kong'da protestolara sebep olan yasa tasarısına yol açan davadaki sanık Chan Tong-kai'nin Tayvan'a dönebileceğini açıkladı

Tayvan, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır protestolara sebep olan ve iptal edilen "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısının hazırlanmasına yol açan davadaki sanıkla ilgili kararını değiştirdi.

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansında (CNA) yer alan habere göre, Anakara İlişkileri Konseyi Başkan Yardımcısı Chiu Chui-cheng, düzenlediği basın toplantısında Hong Kong'da 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra yarın serbest bırakılması beklenen sanık Chan Tong-kai'nin Tayvan'a dönebileceğini açıkladı.

Tayvanlı yetkililerin Chan'in dönüşü için Hong Kong'a mektup gönderdiğini belirten Chiu, sanık Chan'in Hong Kong'da verdiği ifadelerin de Tayvan'a gönderilmesini istediklerini kaydetti.

Chiu, konuyla ilgili Hong Kong'un cevabını beklediklerini söyledi.

- Hong Kong ve Tayvan arasında anlaşmazlık

Sanık Chan'in, Tayvan'a teslim olmak istemesiyle ilgili iki taraf arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Hong Kong'da yetkililer, Tayvan'ın teslim olmak isteyen sanık Chan Tong-kai'nin dönüşüne izin vermesini talep etmişti. Tayvan Adalet Bakanı Tsai Ching-hsiang, Chan ile ilgili davanın Hong Kong'da görülmesi gerektiğini söylemişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, Chan Tong-kai'nin kendisine yazdığı mektupta, Tayvan'a teslim olmak için yardım talep ettiğini aktarmıştı.

Geçen yıl tatile geldiği sırada Hong Kong'da "kız arkadaşını öldürmek" suçundan Tayvan tarafından iadesi istenen Chan, iki bölge arasında iade anlaşması bulunmadığı için iade edilmemiş ancak Hong Kong'ta "kara para aklama" suçuyla tutuklanmıştı.

Chan'in hapis cezası yarın sona eriyor.

- Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, Chan'in iade edilmesi için "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Yasa görüşülürken Hong Kong meclisinde kavga çıkmış, haziranda yasaya yönelik yoğun protestolar başlamıştı.

Protestoların gittikçe şiddetlenmesi üzerine Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Lam'in 4 Ekim'de maskeli katılımı yasakladığı protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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Hong Kong Tayvan

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