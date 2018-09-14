Tayvan'ın Osaka'daki temsilcisi ölü bulundu

TAİPEİ (AA) - Tayvan'ın Japonya'nın Osaka kentindeki temsilcisi evinde ölü bulundu.

Merkez Haber Ajansı, 61 yaşındaki Su Çii-çerng'in cansız bedeninin Osaka'daki konutunda asılı halde bulunduğu duyurdu.

Haberde intihar olasılığı üzerinde durulurken Tayvan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, "çalışkan bir görevli olan Su Çii-çerng'in hayatını kaybettiği" paylaşımı yapıldı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

