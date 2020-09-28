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Tayvanlı balıkçılara ait tekne Japonya sahil güvenlik gemisine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Tayvanlı balıkçılara ait bir teknenin Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında devriye görevi yürüten Japonya sahil güvenlik gemisine çarptığı bildirildi.Tayvanlı balıkçılara ait bir tekne, Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında bir Japonya sahil güvenlik gemisine çarptı.

Tayvanlı balıkçılara ait bir teknenin Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında devriye görevi yürüten Japonya sahil güvenlik gemisine çarptığı bildirildi.
Tayvanlı balıkçılara ait bir tekne, Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında bir Japonya sahil güvenlik gemisine çarptı. Dün yerel saatle 15.00 sularında gerçekleştiği belirtilen çarpışmanın Japonya karasularında meydana geldiği ifade edildi. Japonya Sahil Güvenlik Teşkilatı, balıkçı teknesinin bölgede yasa dışı olarak faaliyet gösterdiğini açıkladı. Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik gemisinin tekneye Japonya karasularını terk etmesi için uyarı yapmak üzere yaklaşmasının ardından meydana geldiği ifade edilen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından balıkçı teknesinin Japonya karasularını terk ettiği, sahil güvenlik gemisinin de normal görevine geri döndüğü kaydedildi.
Kriz nedeni
Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları Japonya kontrolünde bulunsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Japonya ise söz konusu ülkelerle arasındaki diplomatik sorunların başında gelen adaların tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunuyor.

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