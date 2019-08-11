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Tayvanlı turistleri taşıyan otobüs alev topuna dönmekten son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Safranbolu’da içerisinde 36 Tayvanlı turisti taşıyan tur otobüsünün motor kısmında çıkan alevleri gören sürücüler otobüsü durdurarak yangın tüpleri ile müdahale etti.

Safranbolu’da içerisinde 36 Tayvanlı turisti taşıyan tur otobüsünün motor kısmında çıkan alevleri gören sürücüler otobüsü durdurarak yangın tüpleri ile müdahale etti. Otobüsü alev topuna dönmekten çevredeki vatandaşların yoğun çabası önlerken, turistler ise bir süre olayın şokunu üzerlerinden atamadı.
Edinilen bilgiye göre, içerisinde 36 Tayvanlı turist ile bir rehberin bulunduğu Kazım Kızıler idaresindeki 07 AGC 217 plakalı tur otobüsü Safranbolu’ya seyir halinde iken ilçe girişinde motor kısmından bir anda dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin durumu fark etmesi ile korna çalarak Kırkanköy mevkiinde bir benzinlik önünde durdurulan otobüsün içindeki Tayvanlı turistler tahliye edildi. Vatandaşların ve benzinlik çalışanlarının yangın tüpleri ile hızlıca müdahale ettiği yangında Tur otobüsü alev topuna dönmekten son anda kurtulurken, olay yerine çağrılan Safranbolu itfaiyesi ekipleri de otobüste soğutma çalışmaları yaptı. Tüm bu yaşananları ise Tayvanlı turistler sığındıkları benzinlikten izleyerek, olayı şokunu atlatmaya çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması üzerine Tayvanlı Turistler otobüsten eşyalarını alarak gezilerine kaldıkları yerden devam etti.
Otobüs Şoförü Kazım Kızılyer, seyir halinde iken otobüsün arka kısmından alevlerin çıktığını ve sürücülerin kendilerini uyardığını söyleyerek müdahale ettiklerini olayı ucuz atlattıklarını söyledi.
Bir görü tanığı ise, önünde seyreden tur otobüsünün alevler çıktığını fark ettiğini, korna çalarak otobüsü durdurarak benzinlikten aldıkları yangın tüpleri ile alevler büyümeden yangına müdahale ettiklerini kaydetti.

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