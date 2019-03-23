AK Parti'nin 17 yıldır büyük hizmetler verdiğine değinen Ünal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde bir hikayemiz var. AK Parti'nin hikayesi, bir millet aşkı hikayesi. Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi de milletine aşık bir adamın hikayesi. Çünkü geriye dönüp baktığımızda bu mücadelede aşk olmazsa olmaz. Eğer bu işler aşkla yapılmasaydı bu işler olmazdı. Yeri geldi milletin iradesi üzerindeki vesayetle kavga ettik, mücadele verdik. Yeri geldi darbecilere direndik. Yeri geldi Türkiye'nin düşmanlarına dik durduk, eğilmedik, yenilmedik. Çünkü millet arkamızdaydı. Millet yenilmez, Türkiye eğilmez dedik." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "31 Mart'ta Avrupa ve Amerika, Tayyip Erdoğan'ın gücüne bakacak. Tayyip Erdoğan'ın gücü, milletin gücü. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı daha da güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'de 1960 ile 2002 yıllarında 36 hükümetin değiştiğini hatırlatan Ünal, "Ortalama görev süreleri bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl görev süresi olan bir hükümet hizmet, istikrar, çözüm üretir mi? Milleti ayağa, devleti ayağa kaldırır mı? Ama bir yiğit çıktı, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurulduğu gün, Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. O günden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı, sorunlar çözüldü." ifadelerini kullandı.

- "Bunların bir çivi çakmışlığı var mı?"

Mahir Ünal, bu dönemde sağlık, eğitim, ulaşım ve her alanda sıkıntıların düzeltildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dert, sıkıntı bitti mi, bitmez. Önemli olan bu dertleri sıkıntıları çıktığı zaman çözmek, derde deva olmak. Sorunları çözmektir asıl olan. Anadolu da bir söz vardır, 'tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz'. Bunların tarlada izi var mı? Bunların bir çivi çakmışlığı var mı? Bunların taş üstüne taş koymuşluğu var mı? Bunlar sürekli konuşuyorlar. Bunların konuşmaktan başka yaptığı bir iş gördünüz mü? Bu milletin derdiyle dertlendiklerini gördünüz mü? Milletin sorunlarını, hassasiyetine karşı duyarlı olduklarını gördünüz mü?"