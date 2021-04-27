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Taze anne Sinem Kobal, sezonu erken açtı! Pozlarıyla mest etti

27.04.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ile kızları Lalin’i geçtiğimiz aylarda kucağına alan taze anne Sinem Kobal, soluğu Marmaris’te aldı. Doğum kilolarından çabuk kurtulan Sinem Kobal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını mest etti.

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Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, Marmaris Selimiye'den art arda fotoğraflar paylaştı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile güzel havanın keyfini çıakaran Sinem Kobal, sahilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

SİNEM KOBAL PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Art arda üç kare yayınlayan Kobal'a takipçilerinden kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Altı ay önce kızını kucağına alan Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken çiftin eylül ayına kadar Selimiye'de kalacakları iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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