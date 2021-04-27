Taze anne Sinem Kobal, sezonu erken açtı! Pozlarıyla mest etti

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, Marmaris Selimiye'den art arda fotoğraflar paylaştı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile güzel havanın keyfini çıakaran Sinem Kobal, sahilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Art arda üç kare yayınlayan Kobal'a takipçilerinden kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Altı ay önce kızını kucağına alan Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken çiftin eylül ayına kadar Selimiye'de kalacakları iddia edildi.
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