Taze balık için fıskiyeli çözüm

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'deki semt pazarlarında tezgah açan balıkçı 42 yaşındaki Suat Çiftçi, sıcak havalarda balıkların kuruması ya da sineklerin toplanmasını önlemek için 300 lira maliyetle fıskiyeli sistem kurdu. Böylelikle tezgaha sürekli tasla su atarak buz koymaktan da kurtulan Çiftçi'yi gören diğer esnaf da aynı sistemi kendi tezgahlarına kurmaya başladı. Semt pazarlarında kurduğu tezgahlarında 27 yıldır deniz ürünleri satan 42 yaşındaki Suat Çiftçi, eskiden balıkları taze tutmak ve sineklerin toplanmasını önlemek amacıyla ya buz koyuyor ya da tasla su döküyordu. Verimli olmayan bu yöntemden bunalan Çiftçi'nin aklına, fıskiyeli sistem geldi. Genelde yaz aylarında kafelerde müşterilerin sıcaktan bunalmaması için kullanılan bu yöntemi, tezgahında uyguladı. 300 liraya sistemi kuran Çiftçi, su akışını sağlamak için pazara en yakın evin sahibiyle anlaştı. Hortumla su çekerek bu su sorununu da çözdü. Çiftçi, şimdi pazarlarda tezgahın üzerine kurduğu fıskiyeli sistemle balıkların üzerine sürekli su akışını sağlayarak, tezgahın sıcak havaya rağmen serin kalmasını, balıkların da tazeliğini korumasını sağlıyor. Diğer balıkçıların da kendisini örnek almaya başlayıp bu sistemi tezgahlarında kurduklarını söyleyen Suat Çiftçi, Balıkları serin ve taze tutmak ve müşterilere sağlıklı balık satmak için böyle bir sistem geliştirdim. 'Tezgahı nasıl serin tutabilirim' diye düşünürken, aklıma geldi. Balık çok nazik, sıcağa dayanmıyor. Hemen bozulma durumu var. Balıkların üzerine buz atıyoruz ama hemen eriyor. Sürekli su atmak zorunda kalıyoruz yine olmuyor. Biz de bu sistemi kurduk. Normal su hortumu ve fıskiyelerle balıkları serin tutmayı başardık. Bizden gören diğer balıkçılar da aynı sitemi kurmaya başladı dedi.

