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Taze balık için fıskiyeli çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki semt pazarlarında tezgah açan balıkçı Suat Çiftçi (42), sıcak havalarda balıkların kurumasını ya da sineklerin üzerlerinde toplanmasını önlemek için 300 lira maliyetle fıskiyeli sistem kurdu.

Taze balık için fıskiyeli çözüm

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'deki semt pazarlarında tezgah açan balıkçı Suat Çiftçi (42), sıcak havalarda balıkların kurumasını ya da sineklerin üzerlerinde toplanmasını önlemek için 300 lira maliyetle fıskiyeli sistem kurdu. Tezgaha sürekli tasla su atarak, buz koymaktan kurtulan Çiftçi'yi gören esnaf da aynı sistemi kendi tezgahına kurmaya başladı.
Semt pazarlarındaki tezgahlarda 27 yıldır deniz ürünleri satan Suat Çiftçi, daha önce balıkları taze tutmak ve sineklerin üzerlerinde toplanmasını önlemek amacıyla buz koyup, tasla su döküyordu. Verimli olmayan bu yöntemden vazgeçen Çiftçi'nin aklına, fıskiyeli sistem oluşturmak geldi. Genellikle yaz aylarında, kafelerdeki müşterilerin sıcaktan bunalmaması için kullanılan yöntemi Çiftçi, tezgahında uygulamaya başladı. 300 liraya sistemi kuran Çiftçi, su akışını sağlamak için pazara en yakın evin sahibiyle anlaştı. Hortumla su çeken balıkçı, su sorununu da çözdü. Pazarlarda tezgahın üzerine kurduğu fıskiyeli sistemle balıkların üzerine sürekli su akışı sağlayan Çiftçi, tezgahını sıcak havaya rağmen serin, balıklarını da taze tuttu.
Diğer balıkçıların da kendisini örnek almaya başlayıp, bu sistemi tezgahlarında kurduklarını anlatan Suat Çiftçi, "Balıkları serin ve taze tutmak ve müşterilere sağlıklı balık satmak için böyle bir sistem geliştirdim. 'Tezgahı nasıl serin tutabilirim' diye düşünürken, aklıma geldi. Balık çok nazik, sıcağa dayanmıyor. Hemen bozulma durumu var. Balıkların üzerine buz atıyoruz ama hemen eriyor. Sürekli su atmak zorunda kalıyoruz, yine olmuyor. Biz de bu sistemi kurduk. Normal su hortumu ve fıskiyelerle balıkları serin tutmayı başardık. Bizden gören diğer balıkçılar da aynı sitemi kurmaya başladı" dedi.

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Taze balık için fıskiyeli çözümTaze balık için fıskiyeli çözümTaze balık için fıskiyeli çözüm

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