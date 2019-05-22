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Taze balık, küçük tekne balıkçılarından

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Büyük teknelere av yasağının ardından taze balık ihtiyacı, küçük tekneli balıkçılar tarafından karşılanıyor - Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu: - "Tekir, istavrit, levrek ve mevsim balıkları avlamak serbest. Bu balıklar tezgahlarımızda her zaman taze bulunuyor vatandaşlarımız taze taze tüketebilirler"

TEKİRDAĞ (AA) - Denizlerde gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından tezgahlardaki taze balık, küçük tekneli balıkçılar tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının 15 Nisan'da başladığını ancak küçük tekne balıkçılarının avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, vatandaşların yasak başlayınca tezgahta taze balık olmadığını düşünmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, "Yasak geldiğinde bütün balıklara ve bütün balıkçılara yasak geldiğini düşünüyor insanlar. Bazı balık türleri ve büyük gırgır teknelerine yasak geliyor sadece. 10 metrenin altında olan tekneler avlanmaya devam edebiliyor. Tekir, istavrit, levrek ve mevsim balıkları avlamak serbest. Bu balıklar tezgahlarımızda her zaman taze bulunuyor vatandaşlarımız taze taze tüketebilirler." dedi.

Küçük tekne balıkçılarının sabah erkenden denize açıldığını aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız ekmek mücadelesine devam ediyor. Balıkçılarımız öğlene doğru tekrar dönüş yaparlar. Tezgahlara canlı, taze balık getirirler. Şu an balıkçılarımız güzel istavrit tutuyor. İnşallah böyle devam eder. Balıkçının yüzü güler." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Hasan Erol, her gün tezgahlarında küçük teknelerin getirdiği taze balıkları satışa sunduklarını aktardı.

Erol, mevsim balıklarının tezgahlarda yerlerini aldığını belirterek, "Yasak var diye balık olmayacak diye bir şey yok. Küçük tekne balıkçıları avlanmaya devam ediyor. Onlar avlanmaya devam ettiği için taze balık her zaman var tezgahlarda mevcut." diye konuştu.

Tezgahlarda menekşe 25, istavrit 30, levrek 40 ve tekir 45 liradan satışa sunuluyor.

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