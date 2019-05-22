Taze balık, küçük tekne balıkçılarından

TEKİRDAĞ (AA) - Denizlerde gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından tezgahlardaki taze balık, küçük tekneli balıkçılar tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının 15 Nisan'da başladığını ancak küçük tekne balıkçılarının avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, vatandaşların yasak başlayınca tezgahta taze balık olmadığını düşünmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, "Yasak geldiğinde bütün balıklara ve bütün balıkçılara yasak geldiğini düşünüyor insanlar. Bazı balık türleri ve büyük gırgır teknelerine yasak geliyor sadece. 10 metrenin altında olan tekneler avlanmaya devam edebiliyor. Tekir, istavrit, levrek ve mevsim balıkları avlamak serbest. Bu balıklar tezgahlarımızda her zaman taze bulunuyor vatandaşlarımız taze taze tüketebilirler." dedi.

Küçük tekne balıkçılarının sabah erkenden denize açıldığını aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız ekmek mücadelesine devam ediyor. Balıkçılarımız öğlene doğru tekrar dönüş yaparlar. Tezgahlara canlı, taze balık getirirler. Şu an balıkçılarımız güzel istavrit tutuyor. İnşallah böyle devam eder. Balıkçının yüzü güler." ifadelerini kullandı.