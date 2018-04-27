Taze Gelin Emily Ratajkowski aldatıldı

Amerikalı manken Emily Ratajkowski'nin (26) eşi Sebastian Bear-McClard (31), İngiliz model ile samimi şekilde görüntülendi.
Emily Ratajkowski
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Amerikalı manken Emily Ratajkowski'nin (26) eşi Sebastian Bear-McClard (31), İngiliz model ile samimi şekilde görüntülendi.
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SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER
Emily Ratajkowski sürpriz bir şekilde oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti. Eşi, önceki gün New York'ta 26 yaşındaki İngiliz manken Suki Waterhouse ile sarmaş dolaştı.
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ORTADAN KAYBOLDU
'İhanetin belgesi' diye yayınlanan karelerden sonra kayıplara karışan Emily Ratajkowski, telefonunu kapattı.
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