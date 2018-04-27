MAGAZİN

Taze Gelin Emily Ratajkowski aldatıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski, oyuncu eşi tarafından aldatıldı.

Amerikalı manken Emily Ratajkowski'nin (26) eşi Sebastian Bear-McClard (31), İngiliz model ile samimi şekilde görüntülendi.

Emily Ratajkowski

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Amerikalı manken Emily Ratajkowski'nin (26) eşi Sebastian Bear-McClard (31), İngiliz model ile samimi şekilde görüntülendi.
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SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER
Emily Ratajkowski sürpriz bir şekilde oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti. Eşi, önceki gün New York'ta 26 yaşındaki İngiliz manken Suki Waterhouse ile sarmaş dolaştı.
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ORTADAN KAYBOLDU

ORTADAN KAYBOLDU
'İhanetin belgesi' diye yayınlanan karelerden sonra kayıplara karışan Emily Ratajkowski, telefonunu kapattı.
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Emily Ratajkowski magazin

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