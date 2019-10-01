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Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki kız kardeş incirden cips ve pestil yaptı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki kız kardeş incirden cips ve pestil yaptı. İç piyasada büyük ilgi gören ürünlerini şimdi de ihraç etmeye karar veren girişimci kız kardeşler, kurdukları serada kuruttukları ürünleri satıp ekonomilerine kazandırarak, çevrelerindeki kadınlara da örnek oldu.
Nazilli’ye bağlı kırsal Demirciler Mahallesi’nde oturan Ümmü Ercan, kızkardeşi Esma Ulu ile birlikte, çocuklarının sağlıklı yaşamaları, doğal besin tüketmeleri ve kış aylarında da hastalıklara karşı dirençli olabilmek için besin deposu taze incirden pestil ve cips üreterek örnek bir girişimciliğe imza attılar.
Ümmü ve Esma kardeşler, babalarının incir bahçesinde yetişen incirlerin taze olduğu dönemde dayanımlarının az olması nedeniyle daha iyi değerlendirebilmek ve çocuklarına sağlıklı kışlık yiyecekler yedirebilmek için internetten yaptıkları araştırma sonucunda 2 yıl önce incir pestili ve incir cipsi yapmaya başladılar. Uzun uğraşlar sonucu yaptıkları bu ürünleri evlerine ziyarete gelen konuklarına da kahvenin yanında sunan kızlar, sipariş üzerine üretime başladılar.
Aynı zamanda 2’şer çocuk annesi olan Ümmü ve Esma kardeşler, bu üretimleri ile çocukları zararlı olan abur-cubur yiyeceklerden korumaya çalıştıklarını belirttiler.
Önceki yıl düzensiz yağan yağmurlar nedeniyle ağaçlardaki taze incirlerin dayanımlarının azalması sonucu çare aradıklarını ifade eden Ümmü Ercan, “Kendi bahçelerimizin incirleri var. Yağışlar nedeniyle incirlerimizin dayanımı azalınca internetten değişik kurutma teknikleri ve tatlı çeşitlerini inceledik. Taze incirimizden neden pestil olmasın diyerek incirlerimizin yarısını cips yaptık. Diğer yarısını da pestil olarak değerlendirdik. Amacımız, kendi ürünlerimizi değerinde satabilmekti. Hedefimize ulaştık” dedi.
Diğer kardeş Esma Ulu ise, "Çocukluğumuzdan beri incir bahçelerinden incir topluyoruz. Genelde kuru incir yapıyoruz. Fakat geçen sene hava şartlarından dolayı incirlerin kurumayınca taze inciri pestil olarak yapmaya karar verdik ve bu bizim için bir kazanç kapısı oldu. Çok beğenildi. Özellikle ilçe tarım ve orman müdürlüğünün desteğiyle fuarlara katıldık. Daha sonra ürün duyuldu ve talepler çoğaldı. Geçen sene evimizin çatısında kurutuyorduk. Ama çatı yeterli gelmediği için bu sene seramızı yaptık. Seramızda bir yanda cips kurutuyoruz, bir taraftan da pestil yapıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. Sağolsunlar komşularımız ve ailemiz de bize yardım ediyorlar. Üretimi ilerleyen zamanda daha da büyüterek hem istihdam hem de daha fazla katma değer oluşturmak istiyoruz" diyerek yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar

Taze incirden pestil ve cips yaparak ekmeklerini kazanıyorlar
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