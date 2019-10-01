‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA) - BİLGİ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölümü’nün ortak düzenlediği ‘Taze’19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi’ görücüye çıktı. Öğrenciler tarafından tasarlanan mobilyaların yer aldığı sergi, 27 Ekim tarihine kadar Addresistanbul zemin katta ziyaret edilebilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin tasarımlarından bir seçkinin yer aldığı ‘Taze’19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi’ ziyarete açıldı. ‘Furniture Design Studio’ ve ‘Furniture and Modular Systems’ dersleri kapsamında üretilen tasarımların yer aldığı serginin hazırlıklarını BİLGİ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlileri Emre Bağdatoğlu, Ahmet Kaleli, Itır Saran, Deniz Tümerdem ile BİLGİ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Berilsu Tarcan ve Hilal Menlioğlu üstlendi. Taze’19’da ahşap, metal ve mermer gibi malzemelerden üretilen askılık, sehpa, sandalye, puf, tabure gibi mobilyalar görülebilir.

31 ÖĞRENCİNİN TASARIMLARI YER ALIYOR