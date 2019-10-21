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"Tazelenme Üniversitesi" Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

Muğla Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna: - "Bu projenin amacı 60 yaş üstü vatandaşlara yeniden aktif hale gelmelerini sağlayacak eğitim vermek"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Tazelenme Üniversitesi" açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Bodrum Yaşam Vakfının yürüteceği proje kapsamındaki üniversitenin açılışı, Bodrum Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleştirildi.

MSKÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı ve "Muğla Tazelenme Üniversitesi" Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklama, ülke genelinde yaygınlaşan projenin Muğla'da 3 yıl önce başladığını söyledi.

Bu yıl da Bodrum kampüsünü açtıklarını belirten Tuna, "Bu projenin amacı 60 yaş üstü vatandaşlara yeniden aktif hale gelmelerini sağlayacak eğitim vermek. Üniversite düzeyindeki bu eğitim 4 yıl sürecek. Ders programında hem zihinsel aktiflik hem de fiziksel aktifliği içeren dersler var. 60 yaş üstü vatandaşların tekrar toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sağlayacak bu projenin Bodrum'a hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Bodrum Yaşam Vakfı Başkanı Tuğcan Altuğ da yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak, kendilerine yetmeleri ve yalnızlıktan kurtulmaları için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Tazelenme Üniversitesi'nde haftada iki ders günü olduğunu dile getiren Altuğ, "Katılanlar yaşamlarını kolaylaştıracak birtakım dersler alacaklar. Arkadaşlar edinecekler, yalnızlıktan kurtulacaklar. Matematik, fizik, sağlık gibi dersler zorunlu olacak. Sanat, spor gibi dersler de olacak." diye konuştu.

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Tazelenme üniversitesi 60 yaş kampüs Muğla öğrenci

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