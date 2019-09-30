Projenin sosyal sorumluluk kapsamında yapıldığını ifade eden Karaloğlu, "Şimdi buna yeni bir ayak ilave ediyoruz. Öğrencileri aldık, dört yıl eğittik, bir de staj dönemi olması lazım. Her mesleğin, her üniversite öğrencisinin bir stajı vardır. Bu arkadaşlar, genç delikanlı ve ablalarımız kamu kurumlarında gönüllü çalışacaklar." diye konuştu.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Tazelenme Üniversitesi'nde esas hedefin kaliteli yaşlanmak ve yaşlanma sürecinde de hayat tecrübesini toplumla paylaşmak olduğunu belirtti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal tarafından, 60 yaş ve üzerindeki öğrencilerin Antalya'daki kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmeleri amacıyla Valilik Toplantı Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ile AÜ Yaşlı Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığında dört yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi 60+ Tazelenme Üniversitesi, bu yıl ilk mezunlarını verecek.

Antalya'da, "60+ Tazelenme Üniversitesi"nde eğitim gören 60 yaş ve üzeri öğrencilerin, dördüncü sınıfta kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmeleri için protokol imzalandı.

Karaloğlu, hayatın her alanında tecrübeden istifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek, TÜİK'in geçen hafta açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de ortalama ömrün 78 yıl olduğunu söyledi.

- "Haftada 3 gün çalışacaklar"

Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Tazelenme Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan da bu yıl dördüncü sınıfa geçen öğrencilerin dönemlerinin ilk 6 ayında kamu kurumlarındaki ilgili birimlerde gönüllü hizmet vereceklerini bildirdi.

60 yaş üstündeki öğrencilerin günlük yaşam içerisinde haftada 3 gün 4 saat görev üstleneceklerini anlatan Tufan, şunları kaydetti:

"Haftada bir günde yaşadıkları tecrübeyi derslerde arkadaşlarıyla paylaşarak sonuç raporu hazırlayacaklar. Bu aynı zamanda yaşlanma ve yaşlılık sürecinde ortaya çıkan kayıp ve kazançların daha anlaşılır olmasına ve yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 'Hayatın, kurumların içerisinde gönüllü olarak devletimize hizmet etmek istiyoruz' diye bu istek onlardan geldi ve çok teşekkür ediyorum."

Protokol törenine katılan Tazelenme Üniversitesi dördüncü sınıf öğrencileri de kendilerine sunulan bu imkandan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Törene, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban ile 60 yaş ve üzeri öğrenciler de katıldı.

