"Tazelenme Üniversitesi"nde tangoyla "gençlik aşısı"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Ege Üniversitesi kampüsünde gönüllü öğretim üyelerinin katkısıyla açılan "Tazelenme Üniversitesi", en genci 60 yaşındaki öğrencilerine eğitim veriyor.

Kampüs içinde 2016 yılında faaliyete geçen ve tek kayıt şartı "60 yaş" olan "Tazelenme Üniversitesi"nin öğrenci sayısı 400'e ulaştı.

Haftanın 3 günü, "3. Kuşak" olarak nitelenen "gönlü genç" öğrenciler, sınıfları dolduruyor.

"Tazelenme Üniversitesi"nin eğitim programında yemek pişirme sanatı, ziraat ve bahçe bitkileri, psikodrama, arkeoloji, hukuk, felsefe, kozmoloji, ağız ve diş sağlığı, iletişim gibi derslerin yanı sıra yoga ve Arjantin tango gibi konular da yer alıyor.

"Tazelenme Üniversitesi"nde tango öğreten EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine "mini mini birler" diye seslendiğini söyledi.

Bir çocuk ya da gençteki heyecanı onlarda da bulduğunu belirten Göksel, "Derslere çok hevesli geliyorlar." dedi.

Tango dersi öğrencilerinden 66 yaşındaki Osman Tartılacı, derslere yaşlıların değil, yaş almışların katıldığını kaydederek, "Örgü dersinden çıkıp tango öğreniyorum. O kadar mutluyum ki ayaklarım yere değmiyor." diye konuştu.