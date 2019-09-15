Tazelenme Üniversitesi'ne kayıtlar başladı

İZMİR, (DHA)- SADECE 60 yaş üzeri bireylerin eğitim gördüğü Tazelenme Üniversitesi için kayıt dönemi başladı.

Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlamak, sağlıklı yaş almanın temelini atmak amacıyla 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi yeniden ders başı yapmak için öğrencilerini bekliyor. 60 yaşın üzerindeki bireylerin başvurabileceği üniversite, bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak. 6 gün boyunca yeni kayıtların alınacağı belirten Tazelenme Üniversitesi yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, 7 Ekim'de ilk ders zilinin çalacağını söyledi. Doç. Dr. Şahin şunları söyledi:

"Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız, yeni kayıt olarak sadece 100 kişi alabiliyoruz, fiziksel şartlarımız çok müsait değil. Amfiler 300 kişi alabiliyor fakat yerimiz olduğunda misafir öğrenci olarak kabul edebiliyoruz. Öğrencilerimiz haftanın üç günü saat 17.00 ile 20.00 arası Ege Üniversitesi Hastanesi 20 Mayıs Amfisinde ders alıyorlar, bu yıl ilk kez mezun vereceğiz. Mezun olacak son sınıf öğrencilerimize 12 hafta boyunca sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak nasıl yer alabileceklerini, sivil toplum kuruluşlarına nasıl üye olup proje yönetebilekleri ve kaynak üretebilecekleri konularında proje ödevi vereceğiz. Projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezun olabilecek. Bu yıl ki teorik derslerin arasında geriatri, kozmoloji, psikoloji, anatomi ve felsefe gibi dersler yer alırken pratik derslerde ise 'Ben ve ilişkilerim' konulu psikodrama, sevgiyle örüyorum, koro çalışmaları, fotoğrafçılık, yoga ve öykü atölyesi olacak. Dersleri Ege Üniversitesi'nden akademisyenler tamamen gönüllük esasına göre veriyor. Mesai sonrası üniversite amfisinde derslere katılıyorlar."

Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptırabilmek için 60 yaşın üzerinde olmak ve derslere düzenli olarak katılma şartları aranıyor.

FOTOĞRAFLI



