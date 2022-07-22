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Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın

22.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buzdolabında saklanması ve saklanmaması gereken birçok yiyecek bulunuyor. Ancak buzdolabında saklanmasının uygun olduğu düşünülen bazı yiyecekler, bu durumda tazeliğini yitiriyor ve hızlıca bozuluyor.

Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın

Yiyecekleri en taze ve sağlıklı haliyle tüketmek için nerede saklandığı oldukça önemlidir. Her gıda, buzdolabında olmaması gerekiyor. İşte buzdolabına konulmaması gereken 7 yiyecek...

ZEYTİNYAĞI

Balda da olduğu gibi, zeytinyağını buzdolabında saklarsanız donar ve lezzeti azalır.

Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın

TEREYAĞI

Sağlıklı olmasıyla oldukça tercih edilen tereyağ, kapalı bir kutuda oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Bu durumda uzun süre tazeliğini korur.

Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın

TURŞU

Her türlü turşuyu buzdolabından uzak tutun. Kavanozdaki turşular güneş görmediği takdirde uzun süre taze kalır. Ancak turşunun kapağını açtıysanız, buzdolabında saklayabilirsiniz.

Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın

EKMEK

Ekmeği buzdolabına alırsanız tazeliğinin kaybolmasına neden olursunuz. Eğer ekmeği uzun süre tüketmeyecekseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak kısa sürede tüketecekseniz buzdolabında saklamanıza gerek yok.

Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın

DOMATES

Domates buzdolabında saklandığında ömrü uzar. Ancak bu durum aynı zamanda domatesin tadını da azaltır.

Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın

MUZ

Kararma ve olgunlaşma durumu yoksa muzun yapısında bulunan enzimler onu hali hazırda sıcaktan korur. Bu yüzden buzdolabında muz, kolaylıkla bozulur.

Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın

BAL

Balın içeriğindeki doğal şeker molekülleri soğuk ortamda kristalleşerek şekerlenme meydana gelir. Bu nedenle buzdolabında saklamamanız tavsiye edilir.

Tazeliğini kaybediyor, hızlıca bozuluyor! Bu 7 yiyeceği buzdolabına koymayın


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