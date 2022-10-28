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Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz! Faydaları say say bitmiyor

28.10.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar meyvelerinden biri olan muşmula, taze olarak tüketilmez. Çürümeye yakın rengi kahverengiye dönen muşmulanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Özellikle sindirim sorunları çekenler için muşmula faydalı olabilir. Muşmula dış yüzeyinin hafif tüylü olabilir. Öğrendikçe şaşıracağınız muşmulanın faydaları.

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz! Faydaları say say bitmiyor

Muşmula faydaları az bilinen bir sonbahar meyvesidir. Muşmulanın tazesi tüketilmezken yemek için muşmulanın çürümesini beklemek gerekiyor. Muşmula meyvesinin kahverengiye dönmesi beklenir. Sonbahar meyvesi olan muşmula özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde sıklıkla yetiştirilir.

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Döngel, beşbıyık ve töngel gibi isimlerle de bilinen muşmula meyvesinin seveni kadar sevmeyeni de bulunur. Muşmulanın faydalarını öğrendikçe daha çok seveceksiniz.

MUŞMULA FAYDALARI

  • Muşmula bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • A ve C vitamini zengini olan muşmula aynı zamanda potasyum, kalsiyum, demir, lif, magnezyum ve folik asit bakımından zengindir.
  • Sindirim sistemine iyi gelen muşmula bağırsak hareketlerini arttırır, hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir.
  • Vücutta oluşan iltihaplanmaları daha hızlı iyileştirir.
  • Çay olarak tüketildiğinde kuru öksürüğe iyi gelir.
  • Antioksidan özelliği sayesinde ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
  • Böbrek ve karaciğer sağlığında olumlu etkileri vardır.
  • Yaprakları kaynatıldığında romatizma ağrılarının tedavisinde etkilidir.
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MUŞMULANIN ZARARLARI

Muşmula ölçülü bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Ancak aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu neden ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamak gerekir.

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Ayrıca muşmula, yüksek tansiyon hastaları için sakıncalı bir besindir. Tansiyon hastası olan kişiler doktora danışmadan muşmula tüketmemelidir.

Önemli Not: Ciddi kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler ve emziren anneler muşmula tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalı, doktorun onay vermediği hiçbir besin tüketilmemelidir.


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