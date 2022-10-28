Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz! Faydaları say say bitmiyor

Muşmula faydaları az bilinen bir sonbahar meyvesidir. Muşmulanın tazesi tüketilmezken yemek için muşmulanın çürümesini beklemek gerekiyor. Muşmula meyvesinin kahverengiye dönmesi beklenir. Sonbahar meyvesi olan muşmula özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde sıklıkla yetiştirilir.
Döngel, beşbıyık ve töngel gibi isimlerle de bilinen muşmula meyvesinin seveni kadar sevmeyeni de bulunur. Muşmulanın faydalarını öğrendikçe daha çok seveceksiniz.
Muşmula ölçülü bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Ancak aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu neden ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamak gerekir.
Ayrıca muşmula, yüksek tansiyon hastaları için sakıncalı bir besindir. Tansiyon hastası olan kişiler doktora danışmadan muşmula tüketmemelidir.
Önemli Not: Ciddi kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler ve emziren anneler muşmula tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalı, doktorun onay vermediği hiçbir besin tüketilmemelidir.