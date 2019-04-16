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Tazı Kanyonu'nda tehlikeli poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da gezginler tarafından 2017'de keşfedilen Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içindeki Tazı Kanyonu'nda blok kayalarda yaşanan korozyon ve çatlaklar korkutuyor.

Tazı Kanyonu'nda tehlikeli poz

İbrahim LALELİ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da gezginler tarafından 2017'de keşfedilen Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içindeki Tazı Kanyonu'nda blok kayalarda yaşanan korozyon ve çatlaklar korkutuyor. Tehlikeye aldırış etmeyen ziyaretçiler, fotoğraf çekmek için kayaların üzerine çıkıyor.
İki yıl önce doğa tutkunu gezginler tarafından keşfedilerek sosyal medyada fotoğrafları yayılan, ardından bir klip, GSM operatörü ve cep telefonu markasının reklam filminin çekildiği Tazı Kanyonu'nda, blok kayalardaki korozyon ve çatlaklar dikkat çekti. Olası faciaya dikkat çekmek için bölgeye giden Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi, AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, kayaların her an birbirinden ayrılıp kanyonun derinliklerine düşebileceğini söyledi. 800 metre derinliğe sahip kanyonun en iyi görüntülendiği açıları oluşturan kaya bloklarında oluşan devasa çatlakları inceleyen Sevgül, tehlikenin ciddi olduğunu kaydetti.
KOROZYON VE ÇATLAKLAR TEHLİKENİN HABERCİSİ
Oluşan korozyonun gözle görülür derecede olduğunu anlatan Sevgül, "Bu, çözülebilen ve dağılabilen bir kaya yapısı. Çözülmeler sonucu kayalar aşağı yuvarlanacak. Üzerinde insanlar varken yuvarlanması bir facia ve trajedi demek. Bu kayadan kaynaklanan bir sıkıntı. Bir de insanlardan kaynaklanan sıkıntılar var. Sonuçta o kayanın üzerine gittiğinde dengesini kaybedebilir, ayakkabısı uygun olmayabilir, ayağı kayabilir. Çoğu buraya uygun ayakkabılar giyerek gelmiyor. Kayaların birçok yeri ayakkabı tabanlarının bıraktığı atıklardan dolayı kayganlaşmış. Tüm bu riskleri düşündüğümüzde burada bir an önce güvenlik planlaması yapılmalı" dedi.
'YA KAPATILACAK, YA TEDBİR ALINACAK'
Köprülü Kanyon Milli Parkı yöneticileri ve planlama mühendislerinin bölgeyi planlamaya aldığını bildiğini sözlerine ekleyen Sevgül, ne tür bir proje yapılması gerektiği konusunda da öneride bulundu. Doğa sporcularının bölgeye herhangi bir teras yapılmasını istemediğini söyleyen Sevgül, "Ben böyle düşünmüyorum. Buraya ziyaretçiler geliyor. Burada birkaç seçenek dışında tercih edebileceğimiz alternatifimiz pek yok. Bu risklere karşı ya burayı kapatırsınız ya da önlem alırsınız. Biz kapanmasını istemiyoruz. Açıkçası burayı 7'den 70'e herkes görmeli. Aynı zamanda tekerlekli sandalyesi olan bir vatandaşımız da buraya gelebilmeli. O nedenle araçla gelinebilen noktadan itibaren yürüyüş yolu yapılmalı ve buraya ahşap platform kurulmalı. Fakat platform için etraftaki ağaçlar kesinlikle kesilmemeli. Platformun üzerinde açılacak deliklerden ağaçlar yine yükselmeli. En önemlisi ise platform kesinlikle şu anki kayaların üzerinde olmalı. Vatandaşın bu kayalarla irtibatı kesilmeli ve koruma altına alınmalı" diye konuştu.
CAM TERAS DUYGUSALLIĞI BOZAR
Tazı Kanyonu'na cam terasa karşı olduğunu aktaran Sevgül, "Halk ile bölgenin duygusal bir bağı var. Cam teras bu bağı kopartacaktır. O nedenle en mantıklısı çelik konstrüksiyon üzerine kurulacak ahşap bir seyir terası olacaktır. İnsanlar buraya güvenli şekilde gelip manzarasını izleyip, fotoğraflarını çekip evlerine dönebilmeli" dedi.
ATEŞ YAKIP ÇEVREYİ KİRLETİYORLAR
Böyle bir sistemin yapılmasıyla burada kamp yapan, çevreyi kirleten, kayaların üzerinde ateş yakanlara da engel olunacağını belirten Sevgül, "Buraya geldiğimizde görüyoruz ki yer yer ateş yakılmış, içecek kutuları etrafa atılmış. Burası güvenlik altına alınıp, girişler kontrollü olduğunda bu tür görüntüler de engellenmiş olacak" dedi.
Tazı Kanyonu girişine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü tarafından uyarı tabelası konuldu. Tabelanın üzerinde 'Tazı Kanyonu'nda uçuruma yaklaşmak, kaya bloklarına çıkmak, ateş yakmak ve çadır kurmak, Tehlikeli ve Yasaktır' yazısı yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Tazı Kanyonu'nda tehlikeli pozTazı Kanyonu'nda tehlikeli pozTazı Kanyonu'nda tehlikeli pozTazı Kanyonu'nda tehlikeli poz

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