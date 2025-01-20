Taziye evi kan gölüne döndü: Akraba tartışmasında ölü ve yaralılar var! Pompalı tüfekle katliam yaptı

Dehşete düşüren olay Nizip'te yaşandı. Taziye evinde karşılaşan akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Y.A.'nın pompalı tüfekle rastgele ateş saçması üzerine saçmaların isabet ettiği Cuma Ayar (27) ile Şerif Sarısayındır öldü, 4 kişi de yaralandı.

TARTIŞIP ÇIKTIĞI EVE POMPALI TÜFEKLE DÖNDÜ

Olay, akşam saatlerinde Sultan Abdülhamit Mahallesi’nde bulunan Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vefat eden bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan akrabalar Y. A. ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Y. A., bir süre sonra pompalı tüfekle yeniden geldi. Y.A., yanında getirdiği tüfekle taziye evi içerisinde rastgele ateş açmaya başladı.

TAZİYE EVİNDE CAN PAZARI

Taziyeye gelen panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışırken, tüfekten çıkan saçmalar Y. A.'nın husumetli olduğu Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Hasan Ayar, Mehmet Ayar, Şerif Sarıbayındır ve Orhan Maydonozoğlu'na isabet etti. Saldırgan olayın ardından kaçarken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaraların tedavisi devam ederken polis olayın ardından kaçan şüpheli Y. A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır