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'Taziye Yemeği' geleneği, yas sahiplerini mağdur ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 22:43 | Son Güncelleme

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanların gelenekleri arasında yer alan taziye yemeği, yas sahiplerini mağdur ediyor.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanların gelenekleri arasında yer alan taziye yemeği, yas sahiplerini mağdur ediyor. 3 gün süren taziye ziyaretlerinde, gelenlere verilen yemek ikramı uygulamasının sona ermesi için girişimler sürüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki cenaze evlerinde, 3 gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi, bazı yas sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Maddi durumu iyi olmadığı için kimi zaman bankadan kredi çekerek, kimi zaman da yakınlarından borç alarak yemek masraflarını karşılamaya çalışan yas sahipleri, acılarının yanı sıra bir de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Taziye evlerinde verilen yemek ikramlarının önüne geçmek için Diyarbakır Müftülüğü'nün hayata geçirdiği 'Taziye adabı' uygulamasıyla birçok yas sahibi yemek vermeme kararı aldı.

'TAZİYE EVLERİNDE YEMEK VERMEK, İSTENMEYEN BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR'

Başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki birçok kentte, taziyelerde yemeğinin kaldırılması için girişimler sürüyor. Birçok yas sahibi taziyelerinde yemek vermeme kararı almasına rağmen, gelenek bölgenin birçok kentinde halen sürüyor. Diyarbakır İl Müftü Vekili Nihat Koç, taziye sahibinin yemek ikram etmek için bankadan kredi çekmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Müftülük olarak yemek verilmesinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Koç, "Taziye evlerinde yemek verilmesi insanlarımıza külfet getiren bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştır. Bir yıl önce bu konuyla alakalı hutbe bile verdik. Anadolu'muzun birçok yerinde, cenaze sahiplerine eş dostları, akrabaları ve hali vakti yerinde olanlar sahip çıkar. Bu uygulamanın kökenine baktığımızda, Peygamber efendimizin amcası Ebu Talip'in oğlu Ebu Cafer, Mute savaşında şehit olduğunda, efendimiz, 'Cafer'in ailesine yemek hazırlayın' demiştir, bunu görürüz. Son zamanlarda öğrendiğimiz kadarıyla taziye evlerinde yemek verme meselesi istenmeyen boyutlara ulaşmış. Özellikle maddi durumu iyi olmayan insanlarımızın hayvanlarını sattıkları, daha da durumu olmayanların bankalardan faizli kredi çekmek suretiyle bu külfetin altına girdiklerini öğrendik. Eğer böyle bir uygulama varsa bu felakettir" diye konuştu.

'TAZİYE YEMEĞİNİN MASRAFI 100 BİN TL'

Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen ise yas sahiplerinin taziye evlerinde yemek vermelerinin mağduriyet oluşturduğunu belirterek, "Yıllardır bölgemizde, cenaze olduğu vakit taziye yemeği adı altında yemek verilmektedir. Bu yemekle alakalı ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Birçok insanımız bu yemekleri verebilmek için krediler çekmekte, borç altına girmekte. Bir taziye yemeğinin masrafı yaklaşık olarak 100 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu yemeğin taziye sahipleri yakınları tarafından verilmesi gerekiyor ama ne yazık ki tam tersi bir şekilde taziye sahiplerinin üzerine yük binmiş durumda. Cenazesi olan insanlar, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor" dedi.

Bir yakının taziyesine katılan Şahin Süngü de, taziye evlerinde yemek verme uygulamasının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

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