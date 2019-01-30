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Taziye yolunda trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:40 | Son Güncelleme

Erzurum’un Tekman ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu göremeyen sürücüler kafa kafaya çapıştı.

Erzurum’un Tekman ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu göremeyen sürücüler kafa kafaya çapıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza yapanların taziye ziyaretine gidenlerle ziyaretten dönen kişiler olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, taziye ziyaretine geden Kürşat Taş yönetimindeki 25 GA 844 plakalı otomobil ile taziye ziyaretinden döndüğü öğrenilen Müslim Özer yönetimindeki 25 DF 207 plakalı otomobil Gökoğlan Mahallesi yakınlarında kar yığını nedeni ile dâr olan yolda birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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