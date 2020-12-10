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Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım

10.12.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Taziye ziyaretinde koronavirüse yakalandı: Çok pişmanım

Kayseri'de komşusuna taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan Fatma Baratalı, eşi Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı'ya da hastalığı bulaştırdı. Eşi ile hastanede tedaviye alınan Fatma Baratalı, "Komşuma taziye ziyaretinde bulunduğum zaman koronavirüs bulaştı. Çok pişmanım" dedi.

Fatma Baratalı, 25 gün önce komşusuna taziye ziyaretinde bulunduktan bir kaç gün sonra rahatsızlandı. Fatma Baratalı'nın Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Fatma Baratalı, evde ilaç tedavisine başlarken, eşi Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı'ya yapılan test sonucu da pozitif çıktı. 1 hafta geçmesine rağmen durumları ağırlaşan çift, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede aynı serviste tedavi altına alınan çift, birbirlerine destek olarak hastalığı yenmeye çalışıyor.

'TAZİYEYE GİTTİM, ÇOK PİŞMANIM'

Fatma Baratalı, taziye ziyaretinde hastalığın kendisine bulaştığını belirterek, "Koronavirüsü 1 hafta evde çektik. 'Geçecek' diye bekledik, evde ilaç kullandık. Ateş düşmeyince hastaneye geldik. 15 gündür hastanede yatıyor ve tedavi görüyoruz. Biz bu hastalığı kendimiz ettik. Bir komşuma taziye ziyaretinde bulunduğum zaman koronavirüs bulaştı. Çok pişmanım. Çok samimi komşumuzun taziyesine gitmiştim. Taziyede dolu insan vardı. 3 gün sonra bende yüksek ateş başladı. Test yaptırdık koronavirüs çıktı. Ben de eşime bulaştırdım. Çocuklarım sağlıkçı, o kadar titizlendiler; ama maalesef virüs bize bulaştı. Yeni yeni aklım başıma geldi. Hala nefes alıp vermede sorun yaşıyorum. Lütfen insanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysun. Ben çok pişman oldum. Keşke taziyemi telefonla görüntülü arama ile verseydim. İnsanlar açıklanan kurallara uysunlar" diye konuştu.

'TAZİYEDEN GELDİ 2-3 SAAT SONRA HASTALANDI'

Kıbrıs gazisi Şaban Baratalı ise, "Eşim taziyeye gitmiş. Geldi 2-3 sonra hastalandı. Sonrasında bana da bulaştırdı. Hastalığı çok ağır geçirdik. Bugün yarın geçer desek de tedavi alıyoruz. Nefes alamıyorum, tat ve koku yok. Vatandaşlar taziyeye, toplantıya gitmesinler. Bu hastalığı çeken bilir. Kimse umursamazlık yapmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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