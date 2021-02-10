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Taziye ziyaretine giderken hayatını kaybeden 6 akraba gözyaşları arasında toprağa verildi

10.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Antalya’da taziyeye giden akrabaların otomobillerinin çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden ve akraba olan 6 kişi Serik ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya’da taziyeye giden akrabaların otomobillerinin çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden ve akraba olan 6 kişi Serik ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Antalya’yı yasa boğan kazada ölenler için Serik halkı mezarlığa akın etti.
Kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında Serik ilçesi Belpınar Mahallesi Sarıaba mevkisinde meydana geldi. Vefat eden bir akrabalarına taziye için yola çıkan Harun Ateş’in (23) kullandığı 07 ANJ 366 plakalı Doğan marka otomobil ile aynı aracı takip eden ve akraba olan Mehmet Ali Em’in (17) hakimiyetindeki 07 AOF 750 plakalı Renault Megane marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Harun Can Ateş’in kullandığı otomobil sulama kanalına yuvarlandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi kazada, Harun Can Ateş, Şükrüye Ateş, Sevgi Ateş, Gülsüm Em, Sevda Em ile diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Em olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerin tümünün akraba olduğu ve Sevgi Ateş’in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazaya karışan tarafların vefat eden akrabaları için taziyeye gittiği bildirildi. Kaza sebebiyle olay yerinde yola giriş ve çıkışlar bir süre durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Araçlardan çıkartılıp önce Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 6 kişinin cenazesi buradan Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Öğle saatlerinde teslim alınan cenazelerden Harun Can Ateş, Şükrüye Ateş, Sevgi Ateş, Gülsüm Em, Sevda Em, Serik ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıaba Mahallesi Çiftlik Mezarlığında, Mehmet Ali Em ise Goyak Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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