Taziyede karşılaştığı husumetlilerine tabancayla ateş açtı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - MERSİN'den Adıyaman'a, yakınlarına taziye ziyaretine gelen Yakup K., karşılaştığı husumetlilerine tabancayla peş peşe ateş ederek, kaçtı. Silahlı saldırıda yaralanan olmazken, Yakup K., saklandığı köydeki evde yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup K., yaşadığı Mersin'den yaşamını yitiren yakını Meryem Özer'in ailesine taziye ziyareti için Adıyaman'a geldi. Yakup K., iddiaya göre, Abuzer Yıldırım Taziye Evi'nde husumetleriyle karşılaşınca yanındaki tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı. Silahlı saldırıda yaralanan olmazken, kurşunlar, taziye evinin duvarlarına isabet etti. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından Yakup K.'nin aracının plakası ile Bozhöyük köyüne kaçtığını belirledi. Polis, jandarma ekipleriyle birlikte Yakup K.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına alarak, olayda kullandığı tabancaya da el koydu.
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