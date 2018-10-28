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Taziyeden dönen ağabey- kardeş silahlı saldırıda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Hasanova köyünde, taziyeden dönen Cihat Y.

Taziyeden dönen ağabey- kardeş silahlı saldırıda ağır yaralandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Hasanova köyünde, taziyeden dönen Cihat Y. (47) ile kardeşi Mehmet Y.'ye (30), kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan kardeşler, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Cihat Y. ve kardeşi Mehmet Y., sabah saatlerinde, Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyüne yakınlarının taziyesine gitti. Taziye ziyaretinden dönen kardeşlerin önü, yolda kimliği belirsiz kişilerce kesildi. 2 kardeş aracın içinde silahlı saldırıya uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kardeşler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihat Y. ve Mehmet Y., buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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