HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taziyeden dönüyorlardı! Polisleri taşıyan otobüs devrildi... Yaralılar var

Taziyeden dönüyorlardı! Polisleri taşıyan otobüs devrildi... Yaralılar var

24.11.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da taziye dönüşünde içerisinde çarşı mahalle bekçileri ve polislerin olduğu otobüs devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 11 güvenlik görevlisi yaralandı.

Taziyeden dönüyorlardı! Polisleri taşıyan otobüs devrildi... Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Dar Köprü Mevkisinde meydana geldi. Taziye nedeniyle aralarında çarşı mahalle bekçileri ile polislerin olduğu 11 güvenlik görevlisi otobüsle kent merkezine gitti. Buradaki törene katılan 11 güvenlik görevlisi, ilçeye dönmek üzere plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otobüsle yola çıktı.

ww

11 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 güvenlik görevlisi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ilçeye giderek, yaralılar hakkında bilgi aldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta yakını ile görevliler birbirine girdi!Hasta yakını ile görevliler birbirine girdi!
Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyorHerkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor
Deprem anında esrarengiz görüntü!Deprem anında esrarengiz görüntü!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis otobüs

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu! Aradaki fark...

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu! Aradaki fark...

Bakan Koca böyle duyurdu! 'Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız'

Bakan Koca böyle duyurdu! 'Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız'

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! 1,2 metreye kadar uzayabiliyor

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! 1,2 metreye kadar uzayabiliyor

Erdoğan 3 kritik noktayı sayıp mesaj verdi! "Neredelerse orada olacağız"

Erdoğan 3 kritik noktayı sayıp mesaj verdi! "Neredelerse orada olacağız"

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.