Taziyeler İçin Delta Varyantı Uyarısı

Diyarbakır’da ölen yakınları için düzenlenen taziye törenine katılan aynı aileden 30 kişinin virüs kapması üzerine dikkatler taziye evlerine çevrildi. Diyanet çalışanları taziye törenlerinin ertelenmesi çağrısı yaptı. Uzmanlar ise Delta varyantının taziyeler nedeniyle daha hızlı yayıldığını söyledi.

Olay Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’ne bağlı Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Hayatını kaybeden bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kuruldu. Taziyeye giden aynı aileden 30 kişide 3 gün sonra Corona virüsü belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Sağlık ekiplerine bilgi verilmesi üzerine belirti gösteren kişilere test yapıldı. 30 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri, Corona virüsüne yakalanan 30 kişiyi önce evde izolasyona aldı. Durumlarının ağırlaşması üzerine 15 kişi hastanelerdeki yoğun bakım servislerine kaldırıldı.

“Taziyeler ertelensin”

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı din adamlarının örgütlü olduğu Diyanet-Sen sendikasının Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen, taziyelerin ertelenmesi çağrısı yaptı.VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Evsen, başsağlığı mesajlarının telefon veya sosyal medya üzerinden de verilebileceğini söyledi.Pandemi şartları ortadan kalkana kadar taziyelere ara verilmesini öneren Evsen, “Pandemi başladığı günden beri biz taziyelerin ertelenmesini, insanların acılarını kendi içlerinde yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Hastalığın yayılma durumunu da gözönüne alırsak, bu noktada taziyelerin yapılmamasının daha uygun olacağını, insanların birbirlerine telefonda taziye bildirebileceklerini acılarını telefon üzerinden paylaşabilecekleri tavsiye edebiliriz kendilerine. Bizim kültürümüzde taziye geleneği önemlidir ama insan hayatını korumak gelenekten daha önemlidir. O yüzden bu tür örfi ritüellerimizi daha geciktirip, insanlara hastalığın bulaşmasını engelleyebiliriz. Bizim tavsiyemiz taziyeler yapılmaması, onun yerine insanların birbirlerine başsağlıklarını telefon üzerinden veya sosyal medya üzerinden yapmaları” dedi.

“İslam taziyeyi değil insan yaşamın korumayı emreder”

Evsen, İslam dininin insan yaşamını korumayı emrettiğine dikkat çekerek, taziyelerin risk taşıdığına vurgu yaptı. Camilerdeki hutbe ve vaazlarda sık sık uyarı yaptıklarını hatırlatan Evsen, “Bizde düğünler de taziye de çok önemli. İnsanlar kapalı ortamda ciddi manada büyük bir risk ile karşı karşıyadır. Hastalık ne yazık ki kişiden kişiye yayılıyor. Bugün 30 kişi, yarın başka bir yerde 40 kişi olur, onların götürüp hastalığı yayacakları alanları düşünürsek sayının öngörülemeyen bir şekilde artacağından korkuyoruz. Bu nedenle bizim tavsiyemiz taziyelerin bir süre daha yapılmaması. İnsan için taziyeye gitmekten öncelikli olan insanın hayatını, sağlığını korumaktır. İslam dini de insanın sağlığının korunmasını emreder, taziyeye gitmesini emreden ifademiz yok. Ama insanın sağlığını korumasına öngören onlarca ifademiz var. Alimlerimizin bu konudaki onlarca görüşü var. Uyarılarımız oldu, olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

VOA Türkçe’nin kent merkezi ve Bismil İlçesi’ndeki 5 sağlık kuruluşundan aldığı bilgilere göre 9 Ağustos itibariyle kliniklerde 340 kişi, yoğun bakımda ise 109 kişi tedavi görüyor. Bugün 2 kişi de Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Taziyelerde Delta varyantı uyarısı

Taziyelerle ilgili bir uyarı da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya’dan geldi. VOA Türkçe’ye konuşan Yerlikaya, Delta varyantının yayılma hızının yüksek olduğuna dikkat çekerek, taziyelerin özellikle Delta varyantının yayılması açısından risk taşıdığını ifade etti. Yerlikaya, “Delta varyantının daha yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Bu varyantın daha kısa sürede daha fazla yayıldığını biliyoruz. Başlangıç aşamasındaki bulaş riski ile şimdiki bulaş riski arasında çok fark var. Şimdi bulaş riski daha fazla. Nasıl bulaştığını biliyoruz. Mesafe ve hijyen denilirken bu bulaş noktalarından bahsediyoruz. İnsanların biraraya geldiği her an risk oluşturuyor. Delta varyantının yaygın olduğu bir aşamada bulaş riski daha fazla. Sürecin başında aileden birine bulaşmışsa, diğerlerine bulaşmayabiliyordu. Ama şimdi birine bulaşmışsa neredeyse diğerlerinin hepsine bulaşabiliyor.Düğün taziye gibi toplu biraraya gelişlerin olduğu durumlar büyük risk oluşturuyor. Tıbben bu risk nedeniyle taziyelerin yapılmaması gerekir. Daha fazla risk oluşturmamak adına taziyelerin yapılmamasını öneriyoruz.”

Sağlık çalışanından çağrı

Aylar sonra yeniden pandemi hastanesine dönüştürülen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı Yenal Karakoç sosyal medya hesabından kurallara uyulması çağrısı yaptı. “Rica ediyoruz, yardım istiyoruz, destek istiyoruz” cümleleriyle sözlerine başlayan Karakoç, “COVİD vaka sayısı şiddetli bir şekilde yükseliyor. Hastalarımızı kaybediyoruz. Lütfen destek verin. Aşılamanızı tamamlayın, kalabalık yerlerden uzak durun. Maskenizi takın. Bu mücadele sadece sağlık çalışanlarının değil” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu. Bakanlığın 24-30 Temmuz arasındaki verilerine göre Siirt, bin 139,64 ile vakaların en çok arttığı il oldu. Siirt'i 599,29’la Diyarbakır takip ediyor. Diyarbakır’daki aşılama oranı ise, 856 bin 933 aşı ile, yüzde 45,2’ye yükseldi.

