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Taziyeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Taziyeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Tayyip Hazar (14) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Gaziantep'in Araban ilçesinden Besni yönüne ilerleyen Recep Çelik yönetimindeki 45 YV 544 plakalı otomobil, Karagüveç köyü girişinde kontrolden çıktı. Yan yoldan alt yola devrilen otomobildeki Tayyip Hazar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Recep Çelik ile araçta bulunan Furkan Arslan, Furkan Hazar ve Mustafa Salık ise yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralılar, hayati tehlikeleri bulunduğu için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen Tayyip Hazar’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Otomobildekilerin Araban'dan Besni'nin Karagüveç köyünde hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine gittikleri öğrenildi.

​FOTOĞRAFLI

Taziyeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralıTaziyeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralıTaziyeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralıTaziyeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralı

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