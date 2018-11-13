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Taziyeye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Taziyeye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Ramazan TUNCER, NURDAĞI, (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı karayolu 42'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan taziye ziyareti için Osmaniye'ye gittiği öğrenilen Mehmet Kaya yönetimindeki 63 E 6328 plakalı otomobil, Atalar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet ile akrabaları Müslüm, Fayat ve Müslüm Kaya'yı kurtardı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla tedavi için Gaziantep'teki hastanelere götürüldü.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

Taziyeye giderken kaza yaptılar: 4 yaralıTaziyeye giderken kaza yaptılar: 4 yaralıTaziyeye giderken kaza yaptılar: 4 yaralıTaziyeye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

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