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Tazmanya'da 58 penguen ölüsü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 23:08 | Son Güncelleme

Tazmanya'da 58 penguen ölüsü bulundu

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde 58 penguen ölüsü bulundu.

Avustralya basınında yer alan habere göre, yetkililer yapılan incelemelerde Tazmanya'nın Low Head Koruma alanında 58 penguenin köpek saldırısı sonucu öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi.

Parklar ve Yaban Hayatı Birimi yetkilisi Michael Spaulding, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zaman zaman penguenlerin köpekler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Spaulding, köpek sahiplerinin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Tazmanya'da haziran ayında çok sayıda penguen, köpek saldırısında ölmüştü.

Tazmanya boyları 30 santimetre olan penguenlerin en küçük türü olan peri penguenlerine ev sahipliği yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya köpek Penguen Tazmanya

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