Tazminatını alamadığı eski iş yerinde, muhasebeciyi tabancayla yaraladı

Fatih POYRAZ- Erdal KATIRANCI/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, İbrahim B. (33), tazminatını alamadığı eski iş yerinde tartıştığı muhasebeci Meryem Gündüz'ü (36) tabancayla vurarak, yaraladı. Olay sırasında iş yeri önündeki panik anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar (GİMAT) bölgesinde meydana geldi. Bir süre önce yanında çalıştığı toptancının iş yerine tabancayla gelen İbrahim B., içerideki müşterileri ve çalışanı dışarı çıkardı. İbrahim B., daha sonra muhasebe bölümüne giderek, burada görevli Meryem Gündüz ile tartışmaya başladı. İbrahim B., tartışma sırasında tabancayı çıkararak, Gündüz'e 3 el ateş etti. Gündüz, kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim B. de iş yerinin önündekilere tehditler savurduktan sonra otomobiline binip, kaçtı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meryem Gündüz, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.