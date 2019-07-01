HABER

Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 23:46 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 yılık tazminatları geri istendiği ileri sürülen ve bunu kabul etmeyen bir yemek şirketinden 70 işçinin işten çıkartıldığı iddia edildi.İddiaya göre, Elazığ 8.

Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası

Elazığ’da 3 yılık tazminatları geri istendiği ileri sürülen ve bunu kabul etmeyen bir yemek şirketinden 70 işçinin işten çıkartıldığı iddia edildi.
İddiaya göre, Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı yemekhanesini işleten firma, farklı birimlerde çalışan işçilerin 2016-2019 yılları arasındaki tazminatları istedi. Ancak bunu kabul etmeyen yaklaşık 70 personelin işine son verildi. Bunun üzerine işçiler, ÖZ-İŞ sendikası öncülüğünde Öğretmenevi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
70 işçinin mağduriyetinin giderilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten ÖZ-İŞ Sendikası Elazığ Şube Başkanı Sezai Top, “8. Kolordu Komutanlığının yemekhane biriminde işçi kıyımıyla ilgili toplanmış bulunmaktayız. Yaklaşık 12 yıldır çalışmakta olan işçilerin haksız çıkartılmasıyla ilgili geriye dönük 2016-2019 yılları arasındaki tazminatlarının ödendikten sonra geri istendi. Bizler de geri ödemedik işten çıkartıldık. Bu arkadaşlarımız yıllardır buraya emek veriyor. Emeğinin karşılığını alamadan işlerinden olmuşlardır. İŞ-KUR üzerinden işçi alımı ile ilgili ilan vermişler ancak şirkete ilan alımı yapmaları gerekirken kolordu komutanlığına yapıldı ve kolordu komutanlığı ile görüşme neticesinde şirketin işçi alımına karışmadıklarını belirttiler. Bizler de bu yüzden basın açıklaması yapıp 70 tane çalışan arkadaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için sonuna kadar hakkımızı arayacağımızı bildirmek isteriz” dedi.
8. Kolordu Komutanlığında aşçı olarak çalıştığını ifade eden işçilerden Yusuf Kenan Doğan ise, “2004 yılından bugüne kadar er ve erbaşa, vatanı koruyan Mehmetciklere gönül sevdalısı olan arkadaşlarım hizmetlerine devam etmiştir. Hiçbirine de hiçbir hukuki, tutanak ve soru sorulmadan çıkarıldık. Şuan burada görüldüğü üzere herkesten aynı şekilde tazminatlarımız istendi. Kasım ayında bir teklifte bulunuldu. Teklifte, 8 bin lira alacağımızın olduğunu ve 2 bin lirayı kabul ediyorsanız bizimle devam edeceksiniz, kabul etmediğimiz için elden alacağımız paralarımızı da vermediler. Bizim mağduriyetimizin tek sebebi, gerçek hakkımız. Devletin işçiye tanımış olduğu bu hak maalesef taşeron firmalarının iki dudağı arasındadır. Sonucunda işçileri savunmasız bir şekilde dışarıya bırakmıştır. Bu insanların hiç birinin yüz kızartıcı bir suçu yoktur. Ekmeğe ihaneti yoktur” diye konuştu.

Valilikten açıklama
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bazı medya kuruluşları tarafından 8. Kolordu Komutanlığına bağlı 70 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır, zira bahse konu işçiler, Milli Savunma Bakanlığında ihaleyi alan şirket personeli olup 8. Kolordu Komutanlığı ile hiçbir alakası olmamaktadır" denildi.

Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası

Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası

PARTNEROkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymişOkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
Kabotaj bayramında yağlı direk yarışması ilgi gördüKabotaj bayramında yağlı direk yarışması ilgi gördü
Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.