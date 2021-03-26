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  4. Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler

Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler

26.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapatılan fabrikada, tazminatlarını alamadan işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler, vefat eden fabrika sahibinin cenaze namazında haklarını helal etmedi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan ve 2014 yılında kapatılan çelik konstrüksiyon fabrikasında işten çıkartılan 64 işçi, iddialara göre tazminatlarını alamadı. İşçilere tazminatlarını ödeyeceği yönünde söz veren ve tazminatları 7 yıldır ödemediği iddia edilen fabrika sahibi Atilla Doğan hayatını kaybetti. Atilla Doğan’ın cenazesi Ankara’da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki İsmet Oğultürk Camii’nde kalınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

VATANDAŞLAR UYARDI

Tazminatlarını alamadıklarını iddia edilen 64 işçiyi temsilen 20 eski işçisi de Doğan’ın cenaze namazının kılındığı camiye geldi. Doğan için helallik istendiği sırada, 20 kişi 7 yıldır tazminatlarını alamadıklarını ve haklarını helal etmediklerini söyledi. Cenaze namazına katılan vatandaşlar ise haklarını helal etmeyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Olaylı cenaze namazının ardından Doğan’ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tazminat İşçi Kocaeli
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ölümlü dünya keşke insanlara haklarını ödeseymiş. Şekilci müslümanlar bilmez ama KUL HAKKI önemli tabi.
iŞÇİLER HAKLIYSA, cenaze namazında haklarını helal etmemeleri de haklarıdır. Merhumu düşünen mirascıları namazdan evvel bunu düşünmeli Gereken ödemeyi yapmaları gerekirdi. Gitsinler yargıya alsınlar diyerek kendileri sıcakta karnı tok mirası yerken işçiler sogukta titreyerek 6 sene sonra o da bulurlarsa para almalarını beklemek safdillik olur. İkinci husus; neden ikaz ediyorsunuz işçileri herkes hakkını helal etmek zorunda mı ki. O zaman helallik isitemenin önemi kalır mı.

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