TB2 SİHA 11’inci eğitim dönemi başladı

Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA 11’inci eğitim döneminin başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA 11’inci eğitim döneminin başladığını duyurdu. Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ”Bayraktar TB2 SİHA 11. eğitim dönemi, TSK personelimizle Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz ilk dersle başladı. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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