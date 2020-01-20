HABER
  4. TBB Başkanı Feyzioğlu: "20 Ocak Katliamı'nın sadece Azerbaycan'da tanınması yeterli değil"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "20 Ocak Katliamı'nın sadece Azerbaycan'da tanınması yeterli değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

"Katliamın insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına dahil edilmesi ve sorumluların bu kapsamda takibinin sağlanması lazım"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 20 Ocak Katliamı'nın sadece Azerbaycan'da tanınmasının yeterli olmadığını belirterek, "Katliamın insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına dahil edilmesi ve sorumluların bu kapsamda takibinin sağlanması lazım." dedi.

TBB, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Başkanlığınca TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Azadlığa Giden Yolun Asimetrik Savaşı" programında, Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen "20 Ocak Katliamı" kurbanları anıldı.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, bağımsızlık için Azerbaycan Türkünün ağır bedeller ödediğini söyledi.

Feyzioğlu, Azerbaycan halkının köklü devlet geleneğinin verdiği ruhla bütün baskılara direndiğini ve asla boyun eğmediğini belirterek, takvim yaprakları 1990'ları gösterdiğinde Sovyet yönetiminin Azerbaycan aleyhine faaliyetlerinin zirveye ulaştığını ifade etti.

Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi'nin 19 Ocak 1990 Cuma günü saat 19.27'de Azerbaycan Devlet Televizyonu binasının elektrik ünitesini bombaladığını hatırlatan Feyzioğlu, böylece ülkede basının susturulduğunu dile getirdi.

Feyzioğlu, Sovyet ordusunun operasyonları sonucunda 134 kişinin şehit edildiğini, 600'den fazla kişinin yaralandığını ve 800'e yakın kişinin tutuklandığını anımsatarak, Azerbaycan'da 1994'te 20 Ocak'ın "Şehitler Günü" ilan edildiğini kaydetti.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in iktidarı döneminde 29 Mart 1994'te Azerbaycan Milli Meclisi tarafından 20 Ocak olaylarının değerlendirilmesi ve araştırılması kararı alındığını anlatan Feyzioğlu, "Elbette Ocak Katliamı'nın sadece Azerbaycan'da tanınması yeterli değil. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında söz konusu katliamın insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına dahil edilmesi ve sorumluların bu kapsamda takibinin sağlanması lazım." diye konuştu.

Feyzioğlu, Türk milletinin haksız iftira niteliğindeki soykırım suçlamalarına karşı boynunu bükeceği hiçbir olayın olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iftiraların gerçek sebebinin Ermenilerin, Türklere karşı işlediği katliamlar olduğunu hiç unutmayalım. 'Arsız hırsız, ev sahibini bastırır' atasözü herhalde bize yönelik suçlamaların sebebini en basit şekilde izah eder. İçeride ve dışarıda asla boynumuzu bükmeyelim. Hele hele 'Hepimiz Ermeniyiz' gibi sloganları bir kenara bırakalım da ağız dolusu Türk milletinin uğradığı bu katliamlara karşı hepimiz Türk'üz diyelim."

Programda, "Kanlı Ocak" katliamını anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü çarptıKontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü çarptı
Şanlıurfa’da park kavgası: 7 yaralıŞanlıurfa’da park kavgası: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyununda tepki çeken sahneler

Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Cemevine saldırı olayında yeni gelişme!

Son dakika: Google çöktü mü? Google servislerine ulaşılamıyor

Google'a erişim sorunu!

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Damadını öldürdü, sözleri kan dondurdu: Gelinimle ilişkisi vardı

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı! İğrenç olayda karar verildi

İğrenç olay! İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.