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TBB Başkanı Feyzioğlu: "(Af teklifi) Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Feyzioğlu: "(Af teklifi) Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir"


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