TBB Başkanı Feyzioğlu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Erzurum'daki programının ardından Bayburt'a gelen Feyzioğlu, makamında ziyaret ettiği Vali Epcim ile bir süre görüştü.

Vali Epcim, ziyaretinden ötürü Feyzioğlu'na teşekkür etti.

Feyzioğlu ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Feyzioğlu'na, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu Başkanı Serkan Pekmezci de eşlik etti.

