TBB Başkanı Feyzioğlu, çocuklar için koluna mavi kurdele taktı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin başlattığı 'Çocuklar için mavi kurdele tak' kampanyasına destek verdi. Başkan Feyzioğlu, "Çocuk istismarını önlemeyen toplumların geleceği olmaz" dedi.

Atatürk Üniversitesi'nde Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen panele katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, akşam da Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan tarafından Palandöken Dağı'ndaki Sway Otel'de verilen yemeğe katıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM), Erzurum İl Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan ve dernek üyeleri TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bileğine mavi kurdele takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Aydoğan, "Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm çocukların fiziksel, cinsel, psikolojik ve diğer tüm istismar türlerine maruz kalmamasını amaç edinerek önleme çalışmaları yürütmektedir" diye konuştu.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu söyleyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise "Çocuk istismarını önlemeyen toplumların geleceği olmaz. O yüzden bu mavi kurdeleyi taktık. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin Erzurum temsilcileri ile beraberiz. Bu işi önemlidir" dedi.