TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut’un avukatlığını üstlendi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “canavarca hisle tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada yerel mahkemece “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum edilen katil zanlısı Fedai Varan’ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut’un ailesinin avukatlığını yapacak.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale’de Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü Emine Bulut’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Emine Bulut’un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut’un evinde gerçekleşen ziyarette, Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken ile Kırıkkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak davayı takip eden avukatlar yer aldı.

Ziyaret sırasında Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut, Feyzioğlu’na, “Ankara’ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim” dedi. Feyzioğlu da, acıları hala taze olan ailenin bu isteğini “Görev bilirim” diyerek, kabul etti. Emine Bulut’un anne ve babası da, Feyzioğlu’na vekalet vereceklerini söyledi.

Feyzioğlu, “canavarca hisle tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada yerel mahkemece “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan’ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut ailesinin avukatlığını yapacak.